Ibope/RO: Coronel Marcos Rocha tem 63% dos votos válidos e Expedito Junior, 37%

19/10/2018 | 19:44



O candidato do PSL ao governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, lidera a disputa no segundo turno com 63% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 19. Expedito Junior, do PSDB, tem 37%.

Considerando apenas os votos totais, Rocha tem 57%, contra 33% do tucano. Brancos e nulos somam 6% e indecisos, 3%.

A pesquisa foi realizada a pedido da TV Amazonas e entrevistou 812 eleitores em 30 municípios entre 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para cima ou para baixo. A pesquisa foi registrada no TSE com o código BR-09913/2018.