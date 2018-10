O PSD com Dutra

Ademir Medici



Na fase de reconstitucionalização nacional, em 1945, o Grande ABC cuidou, por suas elites, de organizar o PSD – Partido Social Democrático. De outro lado, as lideranças sindicais buscaram reorganizar o Partido Comunista, como se viu neste espaço ontem.

Em nível estadual, o PSD foi instalado solenemente em agosto, na Capital, em luxuosa sede à Rua Quinze de Novembro. Em Santo André, a primeira reunião do diretório local do PSD realizou-se em novembro, à Rua Coronel Oliveira Lima, 154.

A constituição do PSD andreense mostra a participação dos dirigentes do Estado Novo no partido. O prefeito Carvalho Sobrinho, interventor em Santo André, homem de confiança do regime, era o presidente de honra do diretório, ao lado do coronel Alfredo Flaquer, irmão do falecido senador Flaquer.

Na prática, o PSD andreense tinha a seguinte cúpula: Armando de Arruda Pereira, industrial, era o presidente. O médico e ex-vereador Francisco Perrone e Nelson Cardoso Franco ficaram como vice-presidentes. Outros integrantes do diretório: Pedro Martins de Melo, Manoel Joaquim de Melo, Amérigo Rizzo, Oliver Tognato, Alexandre Zirlis e Amálio Guazzelli.

Na sua primeira reunião, o PSD reforçou a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, referendando seu nome à Presidência da República. E Dutra ganhou.

Hoje

- Dia do Arquivista

- Dia do Poeta

- Dia Nacional da Poesia

- Dia Internacional do Controlador do Tráfego Aéreo

- Dia Mundial de Combate à Osteoporose

Santos do Dia

- João Câncio (Cracóvia, 1390 – 24-12-1473). Chamado professor-santo. Seu dia era celebrado em 20 de outubro, como nos mostra o calendário litúrgico de 1958. Agora o é um dia antes da sua morte, em 23 de dezembro.

- Santa Maria Bertilla Boscardi

- Artêmio

- Contardo Ferrini

- Iria ou Irene

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 20 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6888

Manchete – Assaltantes matam o presidente da Câmara Municipal de Diadema. Severino Arcanjo de Oliveira, 48 anos, foi assassinado durante assalto à sua residência, no Parque Galícia

Palestra – Cantor Gilberto Gil profere palestra na Câmara Municipal de Santo André. E diz:

- No lugar de um teatro de ópera, a comunidade pode estar mais interessada numa pista de skate.

- Em Santo André, a população operária, que sempre é estimulada a consumir cultura de massa, deve ter outras necessidades que não as oferecidas.

Em 20 de outubro de...

1918 – O jornalista Nicolau Antonio Arnoni, redator-proprietário do semanário O Município, do Distrito de Santo André, anuncia que vai mudar-se para o Rio de Janeiro.

- A gripe espanhola. A epidemia faz surgir uma série de remédios, que anunciam seus antídotos nos jornais de então. Anotamos os seguintes títulos: Hygienical, Caninha do Inferno, Preservativo Gelsemium, Pó Jacquelin, Pílulas Sudoríficas de Luiz Carlos, Vanadiol, Xarope São João (aquele, dos antigos reclames de rádio), Bustamantina Castiglione, Dioxogen (água oxigenada), Quinado Constantino, Caninha do Ó (com limão), Mentholatum, Sal Kinol nºs 1 e 2, Grippina, Quinado Ballor e Água Purgativa Queiroz.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: a Alemanha não tardará a dar sua resposta à última nota do presidente Wilson, dos Estados Unidos.

1943 – Inaugurado o Cine Max, em São Caetano.

2013 – A Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Matriz de São Bernardo, formaliza a sua elevação a basílica, durante missa solene celebrada por dom Nelson Westrupp, bispo diocesano.

