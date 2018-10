Maisa Silva não sabia que Sabrina Sato havia participado do BBB: - Não tinha nem um ano

19/10/2018 | 19:10



Há 15 anos Sabrina Sato começava sua carreira na televisão no Big Brother Brasil 3. Sim! Há 15 anos Sabrina está nas telinhas da TV brasileira. E se você ficar espantado com alguma parte dessa lembrança, não se preocupe porque você não foi o único. Maisa Silva ficou espantada ao descobrir que a fama da japonesa começou no reality show.

Durante a gravação de uma campanha no litoral Norte de São Paulo, elas posaram de biquíni e brincaram muito nos bastidores. Maisa que nasceu em 2002, ficou surpresa quando descobriu que a apresentadora participou do programa, mas Sabrina ajudou a amiga a se justificar:

- Ela nasceu em 2002 e eu participei no ano seguinte. Ela não tinha nem um ano.

A atriz mirim assumiu que não sabia onde Sato tinha começado sua carreira:

- Eu não sabia mesmo. Só comecei a ver BBB depois. Pra mim, ela tinha começado no Pânico.

As duas ainda conversaram sobre as possibilidades de nome para filha de Sabrina, que está chegando:

- Acho que você devia chamar de Maisa.