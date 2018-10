Rafinha Justus desfila pela primeira vez e Ticiane Pinheiro se derrete de amor

19/10/2018 | 19:10



A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, fez sua estreia como modelo em desfile da marca Monnalisa, em um shopping de São Paulo. A pequena, de nove anos de idade, esbanjou simpatia na passarela. Segundo Ticiane, o convite para o desfile foi feito por Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion. Donatella, filha do meio da modelo com o apresentador, também desfilou no evento.

Como a boa mãe coruja que é, Tici morreu de orgulho da pequena. Ela escreveu:

Ontem no desfile da Monnalisa com minha princesa Rafinha. Foi o primeiro desfile dela, a convite da minha amiga Suzana Gullo. Desfile com os amigos de escola, diversão total! Obrigada, Su, pelo convite! Orgulho dessas crianças!