Tom Holland revela detalhes de novo uniforme do Homem-Aranha

19/10/2018 | 18:19



O ator Tom Holland revelou o novo uniforme com o qual o amigão da vizinhança vai combater o crime no filme Homem Aranha: Longe de Casa. O intérprete de Peter Parker surgiu com o traje ao vivo no programa Jimmy Kimmel Live! na quinta-feira, 18.

Apesar de já ter mostrado algumas fotos que davam pista de como seria o o uniforme no novo episódio da franquia, essa foi a primeira vez que Holland mostrou a roupa por completo.

O filme levará o personagem para longe de Nova York pela primeira vez nos cinemas: na trama, o herói viaja em uma excursão de férias para Europa com amigos da escola. O vilão da história, Mysterio, será interpretado por Jake Gyllenhaal.

O longa, que estreia nos cinemas em 5 de julho de 2019, tem direção de Matthew Lloyd (Demolidor) e design de produção de Claude Pare (It: A Coisa).