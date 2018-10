Autor confirma teoria sobre metáfora ambiental em 'Game of Thrones'

19/10/2018 | 18:15



Enquanto os fãs aguardam a estreia da última temporada televisiva de Game of Thrones, o autor George R. R. Martin deu alguns detalhes sobre o inverno que finalmente chegou à trama.

Em entrevista a The New York Times Style Magazine, o escritor afirmou que, "em sentido amplo", é possível traçar um paralelo entre os perigos da chegada do inverno na série ficcional e as perigos ambientais enfrentados na vida real, confirmando uma antiga teoria dos fãs da saga.

"As pessoas em Westeros estão lutando suas batalhas individuais por poder, status e fortuna. E essas questões estão fazendo com que ignorem a ameaça 'o inverno', que tem o potencial de destruir todos eles", disse.

Ainda sobre a metáfora, Martin afirmou que questões como direitos civis, emprego e política tomam conta dos discursos recentes e acabam distraindo as pessoas de um perigo que "pode destruir nosso mundo": o aquecimento global. "Enquanto nós enfrentamos e gastamos tanta energia, existe a ameaça do aquecimento global, comprovada pela maioria dos dados e 99,9% da comunidade científica", afirmou.

O ano final da série terá seis episódios e estreia em 2019.