Neymar comenta notícia falsa sobre seu término com Bruna Marquezine: Povo mal informado

19/10/2018 | 18:10



Neymar usou seu Instagram Stories nessa sexta-feira, dia 19, para desmentir um dos boatos que surgiram após seu término com Bruna Marquezine: a notícia de que estaria se envolvendo com a ex-namorada, Camila Karam. Segundo os fãs, os dois teriam se encontrado em boate de Barcelona.

O jogador tirou um print da postagem de um de seus fã-clubes que desmentia a informação, dizendo que o jogador estava em Portugal na data, e não em Barcelona, e escreveu:

Povo mal informado.

Neymar parece estar sem paciência para falar sobre o assunto.

Bruna confirmou o término do relacionamento na última quinta-feira, dia 18, durante um evento e disse que a decisão partiu dele. Fontes alegam que o casal rompeu, pois Bruna não queria se mudar para Paris, para viver com o astro do futebol.