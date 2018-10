Netflix lança trailer da animação Super Drags

19/10/2018 | 18:10



A Netflix está lançando mais uma produção, mas dessa vez é bem diferente de tudo o que a plataforma já fez! O serviço de streaming está lançando sua primeira animação adulta brasileira, que contará com a dublagem da cantora Pabllo Vittar. O que faz muito sentido porque o desenho é sobre drag queens!

A série de cinco episódios, que vai ao ar dia 9 de novembro, é para todas as manas, manos, monas e minas que possuem mais de 16 anos de idade, sendo assim, crianças só podem assistir com a autorização dos pais.

A história gira em torno de Donizete, Patrick e Ralph, três amigos que trabalham em uma loja de departamentos e se transformam nas super- heroínas Lemon Chifron, Scarlet Carmesim e Safira Cyan, as Super Drags. O trio é responsável por proteger a comunidade LGBTQ.

Pabllo Vittar, que foi longe demais dessa vez, dará voz à Goldiva, a diva das divas, Silvetty Montilla dublará Vedete Champagne, e Suzy Brasil será Juracy. Um dos maiores dubladores do Brasil, Guilherme Briggs, também fará parte do elenco.

