No último capítulo de Segundo Sol, Laureta aparece em penitenciária

19/10/2018 | 18:10



No último capítulo de Segundo Sol, Laureta, personagem de Adriana Esteves, irá aparecer na frente de uma penitenciária. As informações são da colunista Patricia Kogut. De acordo com o roteiro entregue na última quinta-feira, dia 18, a atriz fará as cenas em um estúdio.

Na reta final da trama, a vilã se tornará foragida da polícia após matar Du Love, interpretado por Ciro Sales. Por esse motivo ela irá se esconder na casa de sua mãe, Dulce, vivida por Renata Sorrah. O que será que vai acontecer?

Segundo Sol ainda não tem data definida para capítulo final.