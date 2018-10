BNDES aprova crédito de R$ 181 mi para linha de transmissão da State Grid em MT

19/10/2018 | 17:22



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de R$ 181 milhões para a Canarana Transmissora de Energia, controlada pela chinesa State Grid. A empresa desenvolve a linha de transmissão Paranatinga-Canarana, em Mato Grosso.

Segundo o BNDES, o empreendimento reforçará a interligação elétrica e energética da região Centro-Oeste, "com melhoria no sistema de transmissão no Baixo Araguaia e na região norte do Estado de Mato Grosso". O projeto receberá R$ 311,6 milhões em investimentos - 58% financiados pelo BNDES e 19%, por uma emissão de R$ 60 milhões de debêntures de infraestrutura.

Ainda conforme a nota divulgada pelo banco de fomento, o projeto inclui a implantação da linha de transmissão de 230 kV entre as subestações de Paranatinga e Canarana, em circuito simples, com extensão de 263 quilômetros, além da ampliação da subestação Paranatinga e da construção da subestação Canarana, ambas em Mato Grosso.