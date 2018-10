Gisele Bündchen fala que passava leite nos olhos dos filhos

19/10/2018 | 17:11



Gisele Bündchen já traçou uma longa história no mundo da moda. Além disso, ela já coleciona histórias sobre casamento e maternidade e resolveu contar tudo isso em um livro, Aprendizados: Minha Caminhada Para Uma Vida Com Mais Significado, que foi lançado no dia 2 de outubro aqui no Brasil.

Mãe de Benjamin, de oito anos de idade, e Vivian, de cinco anos de idade, a modelo revelou durante uma entrevista para a revista People que considera o leite materno extremamente importante, e que já usou até como remédio em seu filhos:

- Se eles estivessem com algo nos olhos, eu passava leite nos olhos deles. Antes de entrar em um voo, eu pegava um conta-gotas e pingava leite materno em seus narizes, para espantar as bactérias do avião.

No livro, Gisele faz algumas revelações surpreendentes como já ter sofrido bullying em sua época de escola, por ser muito alta e magra:

Eles deviam estar infelizes ou insatisfeitos com sua própria vida. Poderiam também estar projetando sua mágoa e seu sofrimento em mim para se sentirem menos sozinhos com a própria dor.

Bündchen conta que um de seus arrependimentos foi a prótese de silicone que ela colocou nos seios, mas que não ficou do jeito que a modelo esperava:

Quando a cirurgia acabou, não conseguia mais reconhecer meu corpo. Não ficou como eu imaginava. Fiquei com raiva e deprimida. Eu tinha feito alguma coisa por mim, mas basicamente para tentar agradar os outros.