Giovanna Ewbank convida Thais Fersoza, ex de Bruno Gagliasso, para seu novo programa!

19/10/2018 | 17:11



Giovanna Ewbank é um poço de humildade! A atriz convidou Thais Fersoza, ex de seu marido, Bruno Gagliasso, para participar do seu programa Paraíso com Gio Ewbank. Na nova série do GNT, ela receberá diversos convidados em Fernando de Noronha, seu lugar preferido no mundo.

Mas Thais não aceitou o convite. Em publicação no seu Instagram na última quinta-feira, dia 18, a morena lamentou não poder participar do programa e, como homenagem, postou uma foto de sua visita à Noronha.

Thais e Bruno tiveram um relacionamento nos anos 2000, mas isso não impediu Gio de fazer o convite. Muita maturidade, né?

Infância

Ewbank publicou um vídeo hilário em seu canal do Youtube com seu irmão Gian Luca Baldacconi. Os dois falaram sobre a infância e Luca revelou que sentia muito ciúmes da irmã quando era adolescente. Gio disse que o irmão não deixava que os amigos a chamassem de bonita, e que ela tinha que deixar os vidros do carro fechados quando ia buscá-lo na escola. O ciúmes fez, inclusive, com que o menino fosse expulso de uma escola que frequentou! Ele diz que brigou com um garoto da sala de Ewbank, o que causou a expulsão.

E o ciúmes não para por aí: Luca revelou que sentiu ciúmes até mesmo de Bruno Gagliasso no início do relacionamento dos dois! Segundo Gio, o sentimento é mútuo em início de namoro:

- Todos os inícios de relacionamento do meu irmão eu não gosto da pessoa. Para quebrar essa barreira é punk.

Luca namorou Giovanna Lancellotti, amiga de Ewbank, e é especulado como novo affair de Bruna Marquezine.