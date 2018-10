Bruna Marquezine pode já ter novos affairs

19/10/2018 | 17:11



Você já viu que Bruna Marquezine está solteira, de novo. Agora, imagina quantos Oi, Sumida! Marquezine deve estar recebendo desde que anunciou o término do namoro com Neymar! Pois é, o primeiro deles foi do ator Chay Suede, que não perdeu tempo e foi se aproximar da morena.

O galã, que terminou seu noivado com Laura Neiva em julho deste ano, seguiu Bruna bem assim que a atriz revelou estar solteira. Na internet, os fãs dos atores já estão torcendo para que o casal dê certo.

Outro rapaz que é apontado como novo affair de Marquezine é o irmão de Giovanna Ewbank, Gian Luca Ewbank, que estava em Fernando de Noronha no começo da semana junto da atriz aproveitando a temporada Al Mare. Mesmo estando com uma turma de amigos, como Marina Moschren, Fernanda Nobre e a própria Gioh, eles teriam jantado juntos durante a viagem.

Gian, que é artista plástico, namorou a atriz Giovanna Lancellotti até o final de 2017.

Após terminar o relacionamento, Marquezine está procurando acrescentar algumas novidades em sua vida. A primeira delas foi fazer mais uma tatuagem. Dessa vez, a atriz escreveu a palavra fé no pescoço. A tatuadora responsável pelo trabalho publicou a foto em seu Instagram e escreveu:

Precisamos ter.

Os fãs elogiaram bastante a tatuagem, uma seguidora comentou:

Tudo o que ela precisa nesse momento.

Apesar de Bruna ter dito que não irá se pronunciar sobre o término com o jogador, a pergunta que não quer calar é: Por que Marquezine e Neymar não estão mais juntos? A atriz garantiu que não foi por motivo político, mas o Daily Mail não acreditou muito, não. Em sua página, o jornal escreveu:

Marquezine negou que fosse a razão, mas se recusou a confirmar se eles tinham perspectivas diferentes.

Qual motivo você acha que foi responsável pelo fim do casal?

