Homenagem ao samba em pessoa

Vanessa Soares



21/10/2018 | 07:58



Há 30 anos Aracy de Almeida (1914-1988) partia deste mundo, deixando sua marca na história da música popular. Considerada o samba em pessoa, se tornou uma das principais intérpretes brasileiras. Por toda sua trajetória, o coletivo Samba de Terreiro de Mauá realiza hoje, a partir das 16h, o show gratuito Terreiro de Mauá, no Instituto Moreira Salles (Avenida Paulista, 2.424), na Capital, em forma de roda de samba para homenageá-la. “Aracy é uma intérprete grandiosa na nossa avaliação e foi muito importante. Com seus discos e trabalhos, contribuiu de forma gigantesca para MPB e gravou compositores importantes”, afirma Ed Carlos Oliveira de Carvalho, 35 anos, de Mauá, integrante do coletivo.

A ideia da homenagem surgiu após convite do IMS, que disponibilizou para o grupo acervo com mais de 300 gravações da artistas. “É importante ressaltar que escolhemos músicas de compositores que a gente sempre defendeu, de samba de terreiro, de samba de rádio, que julgamos serem de uma época importante e que tem relação com o trabalho que fazemos”, explica Carvalho.

Entre as músicas que o público poderá apreciar, estão canções de Noel Rosa, Adoniram Barbosa, Haroldo Lobo, Wilson Batista e outros. Fazem parte do repertório títulos como Chorou Madureira, Eu Vou Pra Vila, O X Do Problema, Sambei 24h, entre outras.

Fundado em 2002, o Coletivo Samba de Terreiro realiza rodas de samba mensais no Centro Cultural Dona Leonor (Rua San Juan, 121), em Mauá. Segundo Carvalho, a de hoje tem uma expectativa diferente. “Somos grandes entusiastas desses trabalhos, principalmente quando envolvem pesquisa específica. Esperamos nos divertir cantando e que o público goste da apresentação, da pesquisa realizada e que a partir disso se interesse mais por conhecer Aracy”, finaliza.



DOCUMENTÁRIO

Para os fãs da cantora, sua história pode ser relembrada no documentário Aracy de Almeida é Coisa Nossa – A Bossa e o Veneno do Samba em Pessoa, lançamento da Rádio Batuta, do IMS. Dividida em nove episódios em ordem cronológica, está disponível no site www.radiobatuta.com.br.