Juliana Didone sobre dar mamadeira à filha: Para resgatar minha individualidade

19/10/2018 | 16:10



Juliana Didone levanta a bandeira da maternidade real! A atriz, que deu à luz Liz no dia 22 de abril de 2018, está sempre compartilhando sua rotina com a pequena nas redes sociais.

Em recente clique, a loira conta um pouco sobre sua decisão de dar mamadeira para a filha.

Descobri na amamentação um prazer único. Como é gostosa a troca de carinho, de olhar, como é especial ver a Liz se deliciar com esse momento. Mas confesso, prende, te limita, é doação o tempo inteiro. Então, ando procurando jeitos de resgatar minha individualidade.(...) Sentindo que ela já tem bem definido o que é bico do peito, comecei aos poucos a dar mamadeira, com meu leite mesmo e, adivinhem, tem sido libertador. Pra mim, porque posso andar de bicicleta, fazer a unha, ir andar, ler, não fazer nada. Descobrir o que eu quero fazer! Porque depois de ser mãe a gente se anula tanto que muitas vezes se perde. Pra ela, porque às vezes que tive no final do dia baixa produção de leite, ter um estoque no freezer e colocar na mamadeira foi um alívio. E pra vovó, pro papai, que podem também viver o alimentar inicial.