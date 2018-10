Arte como legado

Miriam Gimenes



20/10/2018



Ruslan Gawriljuk tinha apenas 5 anos quando foi para um campo de concentração na Alemanha. Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fugiu com familiares para a Áustria, onde encontrou o pai, e juntos vieram todos para o Brasil, em 1949. Tempos depois, o destino o trouxe ao Grande ABC, onde, já adulto, fundou a Academia de Ballet Santo André, em 1962 – a primeira dedicada à dança na cidade –, que uma década depois ganhou seu nome e se tornou a Ballet Ruslan.

E a sua arte, que o norteou durante maior parte da vida, ontem virou legado. Ruslan morreu pela manhã, em sua casa em Águas de Lindoia, após lutar dois anos contra câncer no intestino. “Ele morreu quietinho”, disse emocionada a filha Helena Gawriljuk, 50, que assumiu a escola de dança e promete homenageá-lo na próxima apresentação, no dia 28, no Teatro São Bento, na Escola Sagrada Família, em Santo André. Além dela, ele tinha outros dois filhos.

Helena disse que o pai encontrou o balé ainda na adolescência, por recomendações médicas. “Ele tinha muitas dores no corpo e os médicos disseram para fazer exercícios. Como meu avô gostava das artes, era do teatro e cantor de ópera, indicou o balé, que virou sua vida.”

Tempos depois, Ruslan assumiu também o violino, que usava não só para fazer apresentações remuneradas, como também para animar transeuntes em São Caetano – costumava tocar semanalmente na Rua Santa Catarina – e para amenizar a rotina dura dos hospitais da região. “Antes de fazer a quimioterapia ele entrava na sala e tocava música para os pacientes, até esperar sua vez. Gravamos isso e, nos últimos dias, enquanto ele estava acamado, colocávamos para ele ver esses vídeos. Eu brincava que era ele tocando para ele mesmo”, lembra Helena.

O bailarino mudou vidas não só de quem estava em um momento delicado, como de inúmeros dançarinos da região. A professora de balé Gisele Righi Martorelli, 46, de Santo André, diz que o conheceu quando ainda tinha 6 anos. “Com certeza, tudo que aprendi com ele usei como base em toda a minha carreira. A disciplina, a humildade. Ele sempre nos ensinou coisas boas e o carregarei para sempre comigo.”

Ele sentia-se orgulhoso desse legado. Em entrevista ao Diário em 2006, ficou emocionado. “Fiz a primeira academia de balé da região e de lá saíram muitas academias. Começamos com 30 alunos e chegamos a ter 200. Quando eu vejo os filmes (da época) dá vontade de chorar.”

Em nota, a Secretaria de Cultura de Santo André lamentou o falecimento do bailarino. “Ele teve importância fundamental na Cultura de Santo André. Ucraniano radicado na cidade, fundou o Ballet Ruslan na década de 1960, que viria a se tornar uma referência no País. Ruslan integrou a primeira formação da Orquestra Sinfônica de Santo André como violinista. O instrumento era, ao lado da dança, uma de suas paixões. Como bailarino e coreógrafo, já recebeu mais de uma centena de prêmios.” O velório terá início hoje, às 7h, no Cemitério da Vila Pires, e o enterro será no mesmo local, às 15h.