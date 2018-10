Vendas no varejo avançam 0,5% em setembro e 3,9% no acumulado de 12 meses

19/10/2018 | 15:31



As vendas no varejo aumentaram 0,5% em setembro, na avaliação mensal dessazonalizada, de acordo com o Indicador Movimento do Comércio apurado pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Contra setembro de 2017, houve alta de 2,7%. Já no acumulado em 12 meses (outubro de 2017 até setembro de 2018), o indicador subiu 3,09% frente ao mesmo período do ano anterior.

Dentre os setores com destaque em setembro, estão Móveis e Eletrodomésticos e Combustíveis e Lubrificantes, ambos apresentando alta de 0,6% na série dessazonalizada; e Tecidos, Vestuários e Calçados, com crescimento de 1,8% no mês, sem efeitos sazonais. Enquanto isso, as atividades do setor Supermercados, Alimentos e Bebidas recuaram 0,1%, também na série dessazonalizada.

"Fatores como alto nível de desocupação e lenta melhora da atividade têm contribuído para diminuição do consumo em um momento de aumento da incerteza e queda da confiança. Com poucos sinais de melhora no cenário econômico, espera-se que o varejo siga em marcha lenta até o fim do ano", observa a Boa Vista, em nota.