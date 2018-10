Salão Móvel corta cabelos e recebe doações em Diadema

da Redação



19/10/2018 | 15:15



Neste final de semana, dias 20 e 21 de outubro, o Shopping Praça da Moça recebe truck com salão móvel de cabeleireiros, em parceria com a Pantenne, que será ponto de doações de cabelos. Ao doar 15 cm ou mais, a pessoa ganha o corte de cabelo. A doação ajuda na fabricação de perucas para mulheres que estão em tratamento com o objetivo de melhorar a autoestima.

Além disso, no sábado acontece uma caminhada em prol da conscientização sobre o câncer de mama. Partindo da FAD (Faculdade de Diadema) às 9h, o público passa pela Praça da Moça para algumas atividades físicas ao ar livre e segue até a praça de alimentação do Shopping Praça da Moça, onde se encontra o truck de doação de cabelos.

“ Este mês traz uma reflexão muito importante. O Shopping entra nessa luta ajudando a chamar a atenção do seu público para a prevenção do câncer de mama”, comenta Danilo Senturelle, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Além do corte de cabelo, quem doar ganha uma maquiagem básica e um kit Dailus com ampola da Pantenne. Para quem for apenas levar o cabelo já cortado, o presente será o kit Dailus.





Truck Outubro Rosa

Dias 20 e 21 de outubro, das 11h ás 19



Área Externa da Praça de Alimentação







Caminhada FAD Shopping Praça da Moça

Dia 20 de outubro, ás 9h

Concentração Rua Alda, 831

Shopping Praça da Moça

Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Centro, Diadema

Evento Gratuito