Risco de seca

Do Diário do Grande ABC



19/10/2018 | 15:18



A ameaça de racionamento de água, que tanto preocupou os moradores das sete cidades da região e da Grande São Paulo em 2015, deveria servir de alerta a autoridades e à população como um todo. O medo do desabastecimento, entretanto, perdeu-se no esquecimento e agora, três anos depois, eis o problema novamente batendo à porta.

Metade dos seis mananciais que abastecem a Região Metropolitana está com níveis de água mais baixos que há quatro anos. Entre eles, o Rio Grande, que mata a sede de 1,2 milhão de pessoas em municípios do Grande ABC e que no início de setembro estava com o menor volume em 15 anos. Isso mostra que, a partir de maio, quando começa o período de estiagem, a tendência é que o problema ressurja.

Especialista ouvido por este Diário destaca a possibilidade de escassez e aponta a falta de ação por parte do governo como a principal causa. Segundo ele, pouco foi feito efetivamente para a melhora no sistema de produção de água, com investimento somente em obras de transposição entre os reservatórios durante o período crítico e nenhum esforço no sentido de preservação dos mananciais.

É sempre bom lembrar que, na época mais aguda da crise, as autoridades estaduais jamais admitiam falhas. Culpavam as condições meteorológicas, sempre com o discurso de que nunca São Paulo havia enfrentado uma estiagem tão severa. O fato é que essa conversa desta vez não poderá mais ser aceita.

Assim como não é possível admitir o desperdício de 35% da água tratada, como ocorre atualmente, enquanto em países desenvolvidos, como é o caso do Japão, as perdas são de apenas 6%.

É preciso estancar este gargalo. E isso passa pela aplicação de recursos no combate às perdas, mas também pela educação das pessoas no sentido da economia de bem tão precioso e vital. Se cada um fizer a sua parte, certamente os riscos de outro período crítico serão minimizados e até debelados.