Motivo do término de Bruna Marquezine e Neymar foi revelado; descubra!

19/10/2018 | 15:10



Parece que o motivo do término do namoro de Bruna Marquezine e Neymar foi revelado! O UOL Esporte conversou com amigos próximos do jogador, que afirmaram que a razão por trás do término seria a recusa da atriz em se mudar para Paris, na França, para viver com o amado.

Neymar não estava totalmente satisfeito com o relacionamento à distância e, cada vez que Bruna retornava para o Brasil, ficava mais e mais entristecido. A artista tentava fazer com que o afastamento não interferisse muito na relação, chegando a viajar à capital francesa por somente um dia para ficar ao lado de Neymar. Mesmo assim, o oceano que existia entre o casal acabou falando mais alto.

A última vez que Neymar e Bruna estiveram juntos foi na goleada do Paris Saint-Germain, time do jogador, em cima do Estrela Vermelha, no dia 3 de outubro. Depois do jogo, o atleta organizou uma festa que teve a presença de vários famosos, inclusive brasileiros. Ali, o namoro com a atriz já estava em crise.

Bruna confirmou o fim do namoro na última quinta-feira, dia 18, durante evento em São Paulo.