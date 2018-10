Meghan Markle e Príncipe Harry já possuem opções de nomes para o primeiro filho

19/10/2018 | 15:10



Meghan Markle e Príncipe Harry ainda não sabem o sexo de seu primeiro filho, mas já possuem uma lista de nomes com opções para os dois gêneros. Segundo informações do site E! News, a duquesa de Sussex comentou em um evento recente que participou na Austrália que o nome do bebê já está sendo discutido entre ela e o marido.

- Nós recebemos uma longa lista de nomes de todo mundo. Iremos nos sentar e dar uma olhada em todos eles.

Meghan está grávida de 12 semanas e ainda não se preocupou em escolher um nome, já que ainda terá bastante tempo para isso. Por outro lado, uma admiradora do casal pode ter dado uma boa sugestão de nome sem nem perceber. Uma mulher chamada Jessica acabou encontrando os pombinhos e apresentando sua filha, Harriet, ao duque e duquesa de Sussex.

- Assim que eu introduzi minha filha a Harry, ele disse Esse é um ótimo nome. Talvez eles escolham esse nome para a criança, seria legal.

E você, qual acha que será o nome do mais novo bebê real?