Paris Jackson estaria pronta para se casar com o namorado, Gabriel Glenn

19/10/2018 | 15:10



Paris Jackson está apaixonadíssima! Segundo informações do site Radar Online, a modelo estaria interessada em se casar com o namorado, Gabriel Glenn, membro da banda The Wallflowers.

- Paris contou a alguns membros de sua família que ela acredita ter encontrado sua alma gêmea e que quer se casar com Gabriel. Eles estão em um relacionamento sério há meses e ela sente uma conexão muito forte com ele.

Entretanto, a família de Paris estaria preocupada em proteger a fortuna da garota, filha do eterno Rei do Pop, Michael Jackson.

- Eles estão exigindo que o casal assine um acordo pré-nupcial para que a grande fortuna de Paris fique protegida. Mas a família também está muito confusa. Uma hora, Paris é lésbica e namora Cara Delevingne. No outro, ela é hétero e namora um músico. Mas ninguém liga para o quê ela é, só querem que ela seja feliz. Gabriel não tem a melhor reputação do mundo e alguns familiares acham que ele está usando Paris. Eles só querem que ela tome cuidado.

E aí, será que Paris realmente está pronta para subir ao altar?