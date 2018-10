Crise e dólar nas alturas não devem atrapalhar Educação

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



21/10/2018 | 07:29



Em tempos de crise econômica, insegurança no cenário político e dólar nas alturas (flutuando em torno dos R$ 4), parece que uma luz vermelha aparece toda vez que pensamos em desembolsar recursos, seja para adquirir algum produto ou para pagar um curso de qualificação profissional. No entanto, é justamente neste momento, em que há tanta gente desempregada e colocando o pé no freio dos gastos, que o investimento em Educação faz diferença. Principalmente se o objetivo for mudar os rumos da atuação profissional a fim de ingressar em área em que há mais oportunidades no mercado de trabalho.

Pensando nisso, inclusive, universidades da região lançam mão de financiamentos próprios ou de descontos a fim de atrair e reter o aluno na instituição, afinal, quando o orçamento doméstico é reduzido, uma das primeiras atitudes do estudante é trancar a matrícula. O problema é que, muitas vezes, isso termina em evasão, e o universitário não retoma seus estudos.

Para quem pensa em estudar fora do País – recrutadores apontam que a fluência no idioma é fundamental hoje em dia, principalmente se o objetivo é atuar em uma multinacional –, há opções mais econômicas frente a destinos tradicionais europeus e aos Estados Unidos. Uma das alternativas é a África do Sul que, além de ter custo de vida similar ao do Brasil, ainda conta com atrativos extras como natureza exuberante para quem vai estudar na Cidade do Cabo, por exemplo.

A tendência, diante do cenário atual, é fazer escolhas mais rápidas, seja de cursos de especialização de até dois anos em universidades ou passar um mês estudando e vivendo em outro país, em vez de simplesmente passeando durante as férias. São ações que fazem diferença, e que são mais acessíveis em momento em que a instabilidade ainda paira sobre a economia brasileira. Quando essa fase ruim passar, o profissional que optou pela qualificação certamente irá largar na frente.