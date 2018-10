Profissionais buscam novas possibilidades para especialização e recolocação no mercado de trabalho

Letícia Matos

Especial para o Diário



21/10/2018 | 07:30



“Inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças”, sentenciou o físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking. Em tempos de crise econômica, o volume de desempregados assusta – eram 12,7 milhões no trimestre encerrado em agosto, ou 12,1% da população, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – e profissionais já graduados buscam possibilidades de mudança com cursos de pós-graduação.

Não raro, os estudantes abandonam a antiga formação, em busca de um recomeço no mercado de trabalho. É o caso do morador de São Caetano Luiz Fernando Siqueira Mendonça, 36 anos, que, embora seja graduado em Ciências da Computação, optou por MBA (Mestre de Administração de Empresas) em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. “Não via mais oportunidades na minha área de formação. Precisei buscar novos conhecimentos para expandir minhas chances de empregabilidade”, explica Mendonça, que antes trabalhava como consultor de engenharia de telecomunicações e, agora, atua como consultor empresarial e estratégico.

De acordo com a professora da Fundação Santo André Marlene Bueno Vola, é crescente a demanda pelos cursos de MBA em Gestão. “Para fazer parte de uma organização é necessário oferecer auxílio de gerenciamento eficiente, aumentando o desempenho e ampliando a visão do profissional. Ao apresentar um diferencial, o indivíduo se torna um profissional atrativo”, comenta.

“O mercado está interessado nas competências, principalmente naquelas que apresentam flexibilidade para exercer outras funções”, completa a especialista em carreira Cíntia Bortotto. Ela afirma, ainda, que o tempo de duração do curso influencia na decisão final, visto que os de rápida formação são mais acessíveis.

INCENTIVO - De olho na concorrência, que se acentua em cenário de dificuldades na economia, centros de ensino lançam mão de estratégias para atrair alunos.

A Fundação Santo André oferece 10% de desconto para ex-alunos. A Metodista também concede o mesmo desconto, além de abater em 50% o montante da primeira mensalidade e reduzir em 1,5% valores pagos em dia. A FGV (Fundação Getulio Vargas) Strong dispõe de bolsa integral ao primeiro colocado na prova. A Anhanguera também disponibiliza bolsa e financiamento.