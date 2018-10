Após término com Bruna Marquezine, fãs apontam que Neymar pode ter voltado com ex

19/10/2018 | 14:10



E o término de Bruna Marquezine e Neymar está rendendo! A atriz confirmou que seu namoro com o jogador chegou ao fim na noite da última quinta-feira, dia 18, no evento de 30 anos da marca Le Lis Blanc. Apesar de não ter esclarecido o motivo, alguns internautas deram uma de detetive e foram atrás para ver se Neymar já estaria de olho em alguém. E não é que eles encontraram uma suposta nova affair do atleta?

Os fãs chegaram até Camila Karam, estudante de Medicina. Em 2014, o colunista Léo Dias havia apontado que ela se envolveu com Neymar no período em que ele e Bruna estavam separados. Agora, aparentemente, os dois foram vistos novamente juntos em uma boate em Barcelona, na Espanha. Nos Stories de Camila, ainda, alguém muito parecido com o astro aparece de relance no retrovisor de um carro.

Entretanto, pode ser que tudo não passe mesmo de uma especulação. Neymar fez alguns Stories ao lado de Gabriel Medina em Portugal, mostrando que não estava em Barcelona. Além disso, Camila se pronunciou no Instagram e desmentiu a história.

Que nova affair? Que jatinho? Vocês são loucas! Estou há mais de um mês viajando com meus amigos pela Europa. Agora resolvem inventar. Gente doida.

