Grades são instaladas no acesso a condomínio de Bolsonaro

19/10/2018 | 13:55



Grades de contenção foram instaladas no fim da manhã desta sexta-feira, 19, no acesso ao condomínio onde mora o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Alguns gradis invadem parte da calçada. Desde a semana passada o local tem tido movimentação intensa de curiosos, que chegam para tirar selfies, apoiadores, correligionários e repórteres.

Policiais federais que fazem a segurança de Bolsonaro também atuam junto à portaria do condomínio nesta sexta-feira.

Até então, eles ficavam apenas próximos à casa do candidato, que não pode ser vista da rua. Os agentes abordam quem ingressa no conjunto de casas e não for morador.

Segundo um dos policiais, o reforço na segurança seria "apenas um ajuste nesta reta final de eleições".

A instalação das grades, por sua vez, teria partido por decisão do condomínio. Diferentemente dos últimos dias, não houve entrada e saída de políticos na manhã desta sexta.