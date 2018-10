Em A Fazenda, Gabi Prado revela que planejou todas as brigas que causou no jogo

19/10/2018 | 13:10



Eita, parece que as coisas em A Fazenda 10 não estão indo bem para Gabi Prado. Na madrugada dessa sexta-feira, dia 19, a peoa abriu o jogo com Leo Stronda, Luane e seu affair, João Zoli, sobre o que vem achando da vida na casa e, de quebra, acabou confessando que todas as brigas que causou foram planejadas para poder ser indicada para a roça!

- E não aguento mais, começou Gabi ao se referir sobre os problemas e intrigas que vem enfrentando com Nadja Pessoa e outros participantes.

Ela ainda continua:

- A amizade para mim é uma lealdade que vocês não têm noção. Sempre que eu estive no fundo do poço, eu não tive base familiar, então sempre foram os meus amigos. Quando eu sou amiga, eu sou amiga mesmo. Então tudo que eu fiz aqui foi estrategicamente pensado e ficam me chamando de burra.

É aí que Leo Stronda comenta:

- Tá, mas você está se indispondo com um monte de gente, falou.

Como resposta, a morena rebate:

- Eu vou fazer o quê? Hoje para mim foi o fim com a falta de respeito com a Perlla. [...] Vai ser a última semana. A cada dia que vai passando eu vou piorando. Eu não aguento mais falta de respeito, não aguento injustiça, não aguento esse povo mentindo 24 horas. Então se eles estão achando que se eu for para a roça me desagrada, para mim vai ser um alívio de não fazer mais parte disso.

Em seguida, Stronda tenta mudar a decisão de Gabi, porém a modelo se mostra firme em querer sair do programa:

- Aqui eu sou obrigada a conviver com pessoas que mentem o tempo todo. [...] Então eu prefiro estar com pessoas que eu amo de verdade, porque um milhão e meio eu faço lá fora mesmo que demore 30 anos. Entendeu? Não dá mais, eu nem gosto de ficar mais aqui. Chega uma hora do dia que eu chego e fico: o que eu vou fazer?

Será que Gabi vai conseguir seguir com seus planos e ir para roça?