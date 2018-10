Aos fãs, Meghan Markle revela que trabalhava tirando o lixo enquanto príncipe Harry quebra o protocolo real

19/10/2018 | 13:10



Pelo jeito Meghan Markle já está tendo que lidar com as mudanças que a gravidez proporciona na vida de uma mulher. O casal ainda está em turnê pela Austrália, e recentemente visitaram a Bondi Beach, uma das mais famosas praias do país.

Lá, eles conheceram o grupo OneWave, que busca conscientizar as pessoas sobre saúde mental, e aproveitaram para conversar e tirar fotos com fãs. Segundo a People, em meio a estas conversas, Meghan falou sobre como está sua gravidez para um fã.

- Ela disse que gravidez é como sofrer com fuso-horário. Ela acordou às quatro e meia da manhã hoje e ficou fazendo yoga em seu quarto porque não conseguia dormir.

Além disso, o casal também visitou a escola de meninas Macarthur Girls High, em Sydney e Meghan revelou que seu primeiro emprego consistia em tirar o lixo. Para ela, esta função a ajudou a se tornar a mulher que ela é hoje. Meghan ainda comentou sobre como era bom estar cercada de meninas jovens e empoderadas.

- Isso faz com que vocês consigam compreender o mundo. Me deixa muito emocionada. Estou muito feliz que estamos aqui e nós damos todos o apoio à vocês.

Em outro momento, foi a vez de Harry chamar a atenção. O príncipe quebrou o protocolo real enquanto cumprimentava fãs em Melbourne. Segundo o The Sydney Morning Herald, Harry viu uma adolescente com um cartaz que dizia: Estou aqui desde as quatro horas da manhã. Amo vocês desde os oito anos de idade, e decidiu ir falar com ela.

A adolescente disse a ele que ama a família real desde pequena e, apesar de saber que abraços não são permitidos pelo protocolo real, ela perguntou se podia abraçá-lo. Harry respondeu:

- Você vai me colocar em problemas.

Mas em seguida, deu o maior abraço na jovem, que foi tomada por tanta emoção e caiu no choro.