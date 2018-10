Sem Marta, Vadão convoca seleção para treinos antes de último amistoso em 2018

19/10/2018 | 12:34



Sem a atacante Marta - eleita pela Fifa no mês passado a melhor do mundo pela sexta vez na sua carreira -, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta sexta-feira uma lista de 20 jogadoras para um período de treinamentos na cidade de Itu, no interior de São Paulo, visando o amistoso contra a França, no dia 10 de novembro, na casa das adversárias, que será o último compromisso do time nacional em 2018.

A delegação se apresenta na próxima segunda-feira, já em Itu, e treina até o dia 6 de novembro no local. A viagem para a França será no dia 7. O amistoso está dentro do cronograma de preparação para o Mundial de 2019, que será disputada entre os meses de junho e julho em solo francês.

A lista de convocadas para este período de treinos conta com jogadoras já em fim de temporada por seus clubes no Brasil e também atletas que recentemente defenderam a seleção sub-20. Além disso, foram chamadas seis que atual no exterior.

A ausência de Marta se dá pelo fato de a jogadora estar machucada. No amistoso contra a Inglaterra, neste mês, a atacante do Orlando Pride, dos Estados Unidos, sentiu uma lesão na coxa esquerda e deixou a partida, vencida pelas inglesas por 1 a 0, ainda no primeiro tempo.

Em 2018, a seleção brasileira conseguiu cumprir todos os seus objetivos. Com o título do Sul-Americano, disputado no Chile, a equipe comandada por Vadão se classificou ao Mundial, aos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, também no ano que vem, e principalmente aos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

GOLEIRAS

Tainá - Corinthians

Stefane - Flamengo

Kemelli - Flamengo

Letícia - Corinthians

DEFENSORAS

Poliana - Orlando Pride (EUA)

Camila - Orlando Pride (EUA)

Rayanne - Flamengo

Rilany - Benfica (POR)

Erika - Corinthians

Mônica - Orlando Pride (EUA)

MEIAS

Juliana - Flamengo

Andressa - Portland Thorns (EUA)

Micaely - Sport

ATACANTES

Danyelle - Flamengo

Nycole - Sport

Adriana - Corinthians

Débora - North Carolina Courage (EUA)

Raquel - Ferroviária

Annaysa - Sport

Kerolin - Ponte Preta