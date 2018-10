Duda Nagle posta vídeo do ultrassom de Sabrina Sato e ela se derrete toda: - Bem japonesinha!

19/10/2018 | 12:10



Aos oito meses de gravidez, Sabrina Sato e Duda Nagle estão na contagem regressiva para dar às boas-vindas à primeira filha. Em suas redes sociais, o casal vem mostrando todo o processo desde que descobriu a gravidez até agora e, na última quinta-feira, dia 18, um vídeo super fofo do ultrassom da pequena foi compartilhado no Instagram!

No Stories, Sabrina registrou o momento e disse:

- A gente veio ver a bebezinha. Olha o tamanho da boca. O narizinho... Ai, to começando a achá-la bem japonesinha. Olha o olhinho, gente. É muito! Olha ali, está inchado, falou a mamãe babando pela filha.

O vídeo também foi postado por Duda, que na legenda escreveu:

Não é a coisinha amassada mais linda do mundo??? Vem logo filhotinha!!!

Até agora, ainda não se sabe como a bebê irá chamar. Porém a apresentadora já revelou que irá anunciar o nome tão aguardado no segundo episódio do reality show Diário da Gravidez, no qual o casal mostra os bastidores da gestação da apresentadora. O programa vai ao ar no sábado, dia 20.