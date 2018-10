Obituário - 19 de outubro de 2018

Ademir Medici

19/10/2018



Santo André



Maria Madalena de Souza, 93. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria do Carmo Silva, 85. Natural de Januária (MG). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdomiro Costamanha, 84. Natural de Oscar Bressane (SP). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 17. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



José Varandas, 82. Natural de Amparo (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Ruth Ferrari Duarte, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Oscar Alves de Matos, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Tamanduateí 8, Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dulsemir Messias Lopes, 67. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Alexandre Bakos Neto, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.



Lourival Leite Brito, 64. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Pedreiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vilma Marie Koga, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Antonio Pedro Fialho, 73. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério dos Casa.



Rubens Antonio Crivelaro, 67. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



Seme Achcar, 91. Natural de Itamoji (MG). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Nesia Tretini Ivanov, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Sérgio José Zanon, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da

Saudade, bairro Cerâmica.



Zuleide Pires de Freitas, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.



Manoel Rogério dos Santos, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.



Jeferson Santos de Macedo, 27. Natural de Itaberaba (BA). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ribeirão Pires



Antonia Maria de Vasconcelos, 69. Natural de Oliveira dos Brejinhos (BA). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.