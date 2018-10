Vendas de moradias usadas caem 3,4% em setembro ante agosto nos EUA

19/10/2018 | 11:06



As vendas de moradias usadas recuaram 3,4% em setembro ante o mês anterior, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 5,15 milhões, informou a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) nesta segunda-feira. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam uma queda de 0,9%, a 5,29 milhões.

Na comparação anual, as vendas tiveram baixa de 4,1% em setembro. A entidade aponta que há um quadro de menos vendas e mais estoques de residências à venda. Neste ano, a falta de casas à venda em um quadro de crescimento no emprego e nos salários contribuiu para o aumento nos preços.

O preço médio por uma casa usada ficou em US$ 258.100 em setembro, alta anual de 4,2%. Havia um estoque que, no ritmo atual, levaria 4,4 meses para ser totalmente negociado. Em setembro do ano passado, o estoque duraria 4,2 meses. Fonte: Dow Jones Newswires.