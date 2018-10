Xuxa Meneghel faz linda homenagem para filha de Junno Andrade

19/10/2018 | 11:10



Xuxa Meneghel e Junno Andrade são um dos casais famosos que mais chamam a atenção dos fãs e não tentam esconder seu amor! Juntos desde 2013, os dois provam quase diariamente que o tempo só soma paixão e carinho a esse relacionamento.

Mas o carinho da apresentadora do Dancing Brasil não se restringe ao namorado, como também a sua família. Prova disso é que no aniversário de Luana Andrade, filha do músico e apresentador, ela fez uma linda homenagem à enteada:

Tem seis anos que eu ganhei uma filha, tem seis anos que Sasha ganhou uma irmã... tem seis anos que eu consigo sentir um lindo sentimento por você minha luluka.... Hoje você faz 15 anos e eu desejo o melhor pra você SEMPRE.

Uma graça, não?