Bruna Marquezine admite rompimento com Neymar, mas nega motivação política

19/10/2018 | 10:32



Bruna Marquezine teve uma semana agitada. Em férias da televisão, ela viajou do Rio de Janeiro para a Europa e, de lá, foi parar em Fernando de Noronha. "Foi maravilhoso. Entrei de férias da TV, mas continuei trabalhando e viajando, então, foi muito bom parar (em Noronha). Acho até que vou voltar para relaxar mais um pouco. Lá é meu lugar preferido do mundo. Onde consigo me reconectar com a minha essência e com Deus", disse a atriz.

Bruna esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 18, para participar do desfile que celebrou os 30 anos da Le Lis Blanc, no Jockey Club. E admitiu, pela primeira vez, o fim do namoro com o jogador Neymar. "Vou pedir que não se prolongue nesse assunto, porque normalmente não falo da minha vida pessoal, espero que sejam compreensivos comigo", ressaltou à jornalistas que cobriam o evento.

Na semana passada, Bruna negou o fim do relacionamento ao responder a indagação de uma seguidora no Twitter. Na ocasião, ela desmentiu boatos de que estava se desentendendo com Neymar por questões políticas.

Nesta quinta-feira, Bruna foi enfática ao negar que o cenário eleitoral brasileiro seja responsável por desentendimentos com o namorado. "Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi por aí e li na internet muita gente escrevendo. E só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso. Um momento de muito ódio e, não, o término não teve nada a ver com isso", concluiu a atriz. No entanto, Bruna não revelou o motivo da separação.

Seguidores do casal desconfiavam do clima ruim. Isso porque a atriz e o jogador deixaram de "curtir" publicações um do outro nas redes sociais. Bruna Marquezine publicou a última foto ao lado de Neymar no dia 28 de setembro, no Instagram dela.

Curiosamente, a última foto em que Bruna aparece ao lado do jogador no perfil de Neymar no Instagram também foi em 28 de setembro.