LeBron James marca 26 pontos, mas perde em estreia oficial pelo Lakers na NBA

19/10/2018 | 09:26



O astro LeBron James não teve uma estreia oficial pelo Los Angeles Lakers que sonhava. Na rodada de quinta-feira da NBA, a franquia da Califórnia fez a sua primeira partida pelo temporada regular e foi derrotada pelo Portland Trail Blazers por 128 a 119, fora de casa. O craque da liga profissional de basquete marcou 26 pontos, pegou 12 rebotes e deu seis assistências, mas desperdiçou seis bolas durante a partida e não teve forças para evitar o 16.º revés seguidos para o rival do Oregon.

Pelos números, a estreia de LeBron James foi boa, tanto que igualou a marca de pontos feita por Magic Johnson, ídolo e atual presidente da franquia, em sua estreia na NBA em 1979 e ficou a apenas um do primeiro jogo de Kareem Abdul-Jabbar, outra figura lendária, em 1975. Mas a sua atuação como um todo, contando a participação dos companheiros, deixou a desejar.

Apenas Josh Hart, com 20 pontos, se aproximou do astro da NBA. Outro veterano da equipe, contratado para esta temporada, o armador Rajon Rondo contribuiu com 11 assistências. "Ainda é cedo. Nós estamos juntos há menos de um mês. Teremos de passar por adversidades, ver como os 'caras' vão reagir, como vão crecer na temporada", afirmou LeBron James após a derrota.

Já o Blazers se beneficiou do bom desempenho do trio composto por Damian Lillard, Nik Stauskas e C.J. McCollum, todos acima de 20 pontos anotados. O destaque ficou para Lillard, cestinha do jogo com 28 pontos, além de seis rebotes.

OUTROS JOGOS - A rodada de quinta-feira teve mais duas partidas. Com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de Ben Simmons - 13 pontos, 13 rebotes e 11 assistências -, o Philadelphia 76ers se recuperou a derrota sofrida na estreia para o Boston Celtics e em casa derrotou o Chicago Bulls por 127 a 108.

Outros destaque da equipe da Filadélfia foi o pivô Joel Embiid, que marcou 30 pontos e agarrou 12 rebotes. Robert Covington ajudou com 20 pontos e Dario Saric terminou com 13 e 10 rebotes. Do lado do Bulls, o maior pontuador foi Zach LaVine com 30. Bobby Portis ajudou com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 20 pontos e 11 rebotes.

Já na capital norte-americana, o Miami Heat passou pela segunda noite seguida tendo a definição de seu jogo nos últimos segundos. Na quarta-feira, foi derrotado pelo Orlando Magic, mas conseguiu se reabilitar e ganhou do Washington Wizards por 113 a 112. O herói foi Kelly Olynyk, que pegou um rebote do arremesso de Dwayne Wade e fez os dois pontos decisivos a 0,2 segundos do final.

O melhor em quadra para a franquia da franquia da Flórida foi Josh Richardson, cestinha com 28 pontos. Rodney McGruder ajudou com 20, além de oito rebotes e seis assistências. Pelo Wizards, o astro John Wall teve uma grande atuação com 26 pontos, nove assistências, cinco rebotes e três tocos.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Utah Jazz x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder