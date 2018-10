Alpargatas vai trocar comando

19/10/2018 | 08:40



A Alpargatas, dona da marca Havaianas, anunciou na quinta-feira, 18, que o executivo Roberto Funari foi indicado pelo conselho de administração da companhia para assumir a função de diretor presidente da companhia, no lugar de Márcio Utsch, após 25 anos na companhia.

O plano de sucessão terá início imediato e será finalizado no primeiro trimestre de 2019. Utsch participará do processo de transição. Funari passou por empresas como a Reckitt Benckiser e Imperial Brands.

A Alpargatas, que pertencia aos irmãos Batista, donos da JBS, foi vendida no ano passado para a Itaúsa. Os irmãos tinham adquirido a companhia do grupo Camargo Corrêa, dois anos antes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.