Fazenda dá aval a Celesc em contrato com BID de até US$ 276 milhões

19/10/2018 | 08:26



O Ministério da Fazenda autorizou a concessão de garantia da União para a Celesc Distribuição em operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de até US$ 276 milhões. A decisão está publicada na edição desta sexta-feira, 10, do Diário Oficial da União (DOU). O recurso destina-se ao Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética da Celesc-D, que atende ao Estado de Santa Catarina.