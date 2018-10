Linha de frente

Nilton Valentim



19/10/2018 | 08:43



Desde o seu lançamento, em 2015, o Renegade vendeu mais de 160 mil unidades no País. O Jeep, produzido pela FCA (Fiat Chrysler Automobiles), em Pernambuco, evoluiu e chega à linha 2019 com mudanças sutis no visual e nos equipamentos oferecidos.

A mais marcante está na grade dianteira. As sete fendas características da marca ficaram mais baixas. Nas versões Limited (flex) e Trailhawk (diesel), os faróis agora são de LED, tanto os principais quanto os de neblina, bem como as luzes diurnas. O ‘rosto’ do Renegade ficou mais parecido com o da nova geração do Jeep Wrangler, ícone da marca. Esse conjunto de iluminação, com alcance mais de 50% superior ao padrão atual (de lâmpadas halógenas), também está disponível como opcional nas versões Longitude.

Nas versões Flex, outra novidade é o para-choque dianteiro, que proporciona ao modelo um dos mais amplos ângulos de ataque da categoria, de até 28 graus (nas opções diesel, chega a 30 graus). O que aumenta a capacidade para enfrentar os obstáculos.

As rodas de liga leve ganharam novos desenhos em todas as versões, com destaque para o Limited, que exibe aros de 19 polegadas. Nessa configuração, existem duas inéditas opções de cor, de acordo com a pintura da carroceria, podendo ser grafite ou bronze, além da tradicional prata acetinado.

A partir das versões Longitude, o Novo Renegade 2019 passa a contar com tela multimídia de 8,4 polegadas, com sistema Uconnect, já presente no Jeep Compass. Com ela, é possível parear o smartphone (Android Auto e Apple Car Play) para acessar pelo monitor do veículo aplicativos de navegação, como Google Maps e Waze e de música, a exemplo do Spotify e Deezer.

A tela permite ainda acessar as funções do ar-condicionado remotamente, por toques no monitor ou por comandos de voz. Por sinal, o tempo de resfriamento da cabine, em qualquer versão, ficou 20% mais rápido, graças a melhorias no sistema.

PREÇOS

A versão 1.8 Flex AT6 (exclusivo para portadores de necessidades especiais) é vendida por R$ 69.999. A Sport 1.8 Flex MT5 (câmbio manual), com desconto de R$ 7.000, custa R$ 78.490, e a automática, R$ 83.990 (R$ 8.000 de bônus). A Longitude, R$ 96.990; a Limited 1.8 Flex AT6, R$ 103.490. Com motor a diesel são duas versões: Longitude 2.0 AT9 4x4 (R$ 125.490) e Trailhawk 2.0 AT9 4x4, por R$ 136.390.