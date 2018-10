Aventura de cara nova

Nilton Valentim



19/10/2018 | 08:42



O Troller nasceu para enfrentar caminhos difíceis. Superar obstáculos aparentemente intransponíveis a outros modelos, mesmo aqueles que tenham jeito de off-road. Mas não é por ser um ‘bronco’ que o modelo precisa ser feioso e ter cara de mau. E isso fica evidente na linha 2019 do fora de estrada, que será apresentada ao público durante o Salão do Automóvel de São Paulo, no próximo mês.

A estrela da companhia será o T4, que custará R$ 133.706 e vem equipado com central multimídia exclusiva da JBL/Harman, com tela de 6,5 polegadas e várias funções de conectividade. O equipamento de som soma-se a computador de bordo, ar-condicionado automático digital de dupla zona e teto solar duplo, que são itens de série.

No Salão do Automóvel, a Troller mostrará ainda três protótipos. Um deles é o conceito TX4, com ferramentas destinadas a aventuras ainda mais radicais.

A segunda será um modelo futurista em forma de holograma, criado como exercício de design para testar a reação do público. E a terceira, um T4 equipado com a linha de acessórios originais da marca. Ela é formada por mais de 100 itens de funcionalidade e personalização, como snorkel, guincho, para-choques de aço, pneus lameiros, estribos de aço, bagageiro e diversos tipos de protetores para quem deseja agregar estilo e praticidade nas trilhas.

“O Troller T4 é um veículo único, tanto no desempenho e no design como na proposta de mercado. Ele teve uma grande evolução nos últimos anos e agora avança também na conectividade para atender suas múltiplas opções de uso”, diz Demétrio Fleck, gerente de marketing, vendas e serviços da Troller.

O T4 se destaca pela carroceria, resistente ao impacto e àcorrosão, pelo motor 3.2 diesel de 200 cv e tração 4x4 com comando eletrônico e diferencial traseiro autoblocante. Esse conjunto permite ao utilitário, por exemplo, superar com facilidade aclives de até 45 graus e áreas alagadas com 800 milímetros de profundidade.

O Troller T4 é conhecido pelo desempenho nas competições, com vitórias em importantes provas nacionais e internacionais, como Rally dos Sertões e Paris-Dakar (atual Dakar). Ele também é utilizado em serviços como Corpo de Bombeiros, polícia e manutenção em terrenos fora de estrada. Dono de um público fiel, mesmo com as oscilações do mercado tem mantido um volume estável de vendas, na faixa de 120 unidades mensais.

A marca oferece aos proprietários do Troller T4 programa de rali exclusivo, a Copa Troller. A competição promove há 16 anos etapas em várias regiões do Brasil, com categorias que permitem a participação de pilotos e navegadores com diferentes graus de habilidade.