Luxo na lama

Dérek Bittencourt



19/10/2018 | 08:36



Mercedes-Benz é sinônimo de luxo, status e outros termos alusivos a situações que, no máximo, exigem beleza e velocidade. Mas a marca alemã decidiu quebrar qualquer paradigma e mandou seus SUVs para a terra. E não só isso, mas também lama, buracos alagados, aclives, declives, inclinações e diversos tipos de terrenos acidentados. Você pode até se perguntar: ‘Mas quem é que vai colocar um carro desses sob uma condição dessas?’, mas a ideia é justamente mostrar a versatilidade com direito a estabilidade, conforto e sem passar apuros.

Ontem, no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, no Interior de São Paulo, aproximadamente dez modelos da Mercedes-Benz estiveram à disposição dos jornalistas para serem testados na pista e fora dela. Um percurso off-road desafiador foi montado e a equipe do Diário teve a oportunidade de se aventurar em opções distintas: o grandalhão GLE 350 d 4matic Highway e o baixinho invocado GLC 250 4matic Highway. E mesmo com pneus de rua, ambos cumpriram suas missões com maestria, mostrando inclusive estar aptos à disputa de um rali.

A diferença no desempenho se deve mais ao tamanho dos modelos, afinal, o GLE e sua robustez têm função (off-road, a partir do controle de adaptação com cinco posições) mais voltada a este tipo de terreno, permitindo parar totalmente o carro em uma subida íngreme ou em trecho esburacado e alagado que, ainda assim, a retomada é plenamente íntegra. Superar valetas é como estar numa rua reta de paralelepípedo, praticamente lisa, muito por conta da distribuição eletrônica que é possível sentir ‘acontecer’. O GLC também não fica muito atrás, mas por ser mais baixo é indicado superar algumas dessas dificuldades sob manutenção de velocidade. Mas, vale reiterar: por serem carros de luxo sem os pneus mistos ou próprios para terra, os dois foram formidáveis.

Também participaram do desafio os modelos GLE 400, GLS 350 d e GLC 250 Coupé.



NOVIDADE

Elegância, esportividade, desempenho e tecnologia são palavras que podem traduzir um pouco do que oferece o AMG CLS 53 4matic+, modelo apresentado ontem pela Mercedes. Junto de diversos carros da linha AMG, o lançamento do dia pôde provar que os engenheiros alemães capricharam no desenvolvimento deste coupé de quatro portas e cinco confortáveis lugares, que conta com grande parte do interior em fibra de carbono e duas telas de 12,3 polegadas no painel, ambas personalizáveis e acessíveis pelo volante. Para não precisar tirar os olhos do horizonte, o sistema head-up aponta no vidro algumas informações, entre elas a velocidade – que pode chegar a 250 km/h.

Aliás, isso só é possível por conta de um propulsor com seis cilindros em linha 3.0L com um motor elétrico acoplado – chamado EQ Boost – ao de combustão, que permite mais potência (adiciona 22 cavalos aos 435) e torque (mais 250 Nm aos 520 Nm). Esta situação, para a legislação brasileira, faz o CLS 53 ser considerado híbrido, mas a Mercedes não o enxerga exatamente desta forma por uma política interna – ele não é capaz de percorrer um trecho somente sob energia elétrica. Independentemente disso, este auxílio é um literal empurrão ao carro para retomadas e arranque – lembrando que ele vai de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. O motorista ainda conta com o sistema Dynamic Select, que permite escolher por diferentes tipo de condução, desde a mais confortável, esporte ou esporte +, com diferença na troca de marcha, rigidez da suspensão e outras.

Com um design mais limpo, esta terceira geração teve a área envidraçada aumentada com relação aos modelos anteriores. Os faróis dianteiros em formato de bumerangue e iluminação em LED, ainda são inteligentes ao ponto de, por exemplo, acompanhar o movimento das rodas em uma curva para não interferir na visão de um carro que venha de frente em outra via. Conta ainda com sistema de som da Burmster e tem saídas de ar iluminadas.

O preço informado pela Mercedes para este modelo é de R$ 599.900.



PRIMEIRO CONTATO

Outros dois entre os modelos que puderam ser desafiados no autódromo guaçuano foram o GLC 63 S 4matic Coupé, um top de linha 4x4 com suspensão pneumática, ronco selecionável, motor 4.0L turbo, câmbio de nove marchas, 700 Nm de torque, 510 cv de potência e que chega a 100 km/h em 3,8 segundos (com valor de R$ 587.900); e o GT C Roadster – que apesar do ‘C’ não é cabriolet – com capota de lona, sistema Dynamic Plus, que, além dos itens do pré-citado Select, ainda oferece a opção Race Start para uma arrancada potente, motor V8 4.0L, sete marchas, 680 Nm de torque, 557 cavalos e vai de 0 a 100 km/h em incríveis 3,7 segundos (sob preço de R$ 1.118.900), um verdadeiro carro de corrida que te permite passear em grande estilo.