Workshop auxilia as práticas pedagógicas

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



18/10/2018



Incluir o debate sobre a preservação ambiental no dia a dia de estudantes das redes pública e privada da região pode ser tarefa complexa. Para ajudar neste desafio, o Diário realiza, amanhã, workshop com três palestras sobre o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo, que norteou a 12ª edição do Desafio de Redação, neste ano. A atividade é voltada a professores e será realizada no campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), corealizadora do evento, na Avenida Goiás, 3.400, São Caetano.

“Os três temas das palestras abarcarão e conduzirão à reflexão para seu uso futuro na prática pedagógica na sala de aula”, observa Cristiane Aparecida Nunes, professora coordenadora do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de São Bernardo (que inclui São Caetano), sobre a ação. A expectativa da profissional é a de que o encontro agregue o conhecimento necessário para docentes diversificarem as estratégias na hora de aplicar o conteúdo.

Cristiane ressalta que o jovem está mais conectado com as ideias voltadas à tecnologia, o que facilita a compreensão, a disseminação e discussão sobre o tema. “O aluno se torna mais consciente, mais crítico, mais participativo e responsável em relação ao meio ambiente.”

Quem concorda com a ideia, e está animada para o evento, é a diretora técnica do Núcleo Pedagógico de Diadema, Eva Gonçalves Ramos. “Estamos dando ampla divulgação ao evento”, contou. Ela acredita que tudo que venha para agregar conhecimento aos professores é de suma importância.

Esta é a primeira vez, em 12 edições do concurso literário do Diário, em que é oferecido workshop voltado ao tema. Vale lembrar que as inscrições para o evento devem ser feitas previamente, pois as vagas são limitadas – restam poucos espaços. Os interessados devem fazer a inscrição pelo e-mail marketing@dgabc.com.br ou WhatsApp 97599- 7391.

As palestras vão abordar questões ambientais, Saúde, ética, tecnologia, inovação e comunicação, além de serem ministradas por professores com referência na área de sustentabilidade.