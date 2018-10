Fernando Rocha encontra Sérgio Mallandro

18/10/2018 | 21:44



Um encontro chamou atenção das redes sociais na última quarta-feira, 17: Fernando Rocha, apresentador do Bem Estar, da Globo, e o humorista Sérgio Mallandro.

Os dois compartilharam o momento com um vídeo no Instagram. "O encontro do século: a clara, a gema, o 'glu glu' e o 'tremelique', quem vencerá?", escreveu Mallandro, em referência às piadas e às 'dancinhas' pelas quais Rocha é conhecido.

"O encontro da clara com o ovo é fichinha perto do dia em que o 'tremelique' conheceu o 'ié ié'", disse Rocha, por sua vez.

Ao se encontrarem, os dois começam a fazer vários movimentos e falar diversas frases - muitas vezes, um falando sobre a voz do outro. "A mistura do 'glu glu ié ié' e do 'tremelique'! A clara do ovo encontrou o tremelique!", grita Fernando, enquanto Mallandro brada: "A geminha fez pluf e o ovo explodiu! Faz o ovinho! Faz o ovinho!"

Por fim, antes de sair, Sérgio brinca: "O cara é mais maluco do que eu, vou embora!"