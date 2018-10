Ibope: No Pará, Helder tem 58% dos votos válidos e Márcio Miranda, 42%

18/10/2018 | 20:20



O candidato do MDB ao governo do Pará, Helder Barbalho, aparece com 58% dos votos válidos, conforme levantamento Ibope divulgado na noite desta quinta-feira, 18. Seu adversário, Márcio Miranda (DEM), tem 42%. O levantamento foi contratado pela TV Liberal.

Considerando os votos totais, Barbalho tem 53% contra 39% de Miranda. Brancos e nulos somaram 6% e não sabe, 3%.

A pesquisa foi feita entre 15 e 17 de outubro e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 812 eleitores. O registro no TSE é 05369/2018 já no TRE/PA, 09126/2018. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.