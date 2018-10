9 suspeitos são presos por assaltar loja em shopping da zona sul

18/10/2018 | 20:02



A polícia prendeu nove suspeitos de ter assaltado uma loja de produtos eletrônicos no Plaza Sul Shopping, no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 18.

Segundo a PM, o grupo estava armado e invadiu o shopping, localizado na Praça Leonor Kaupa, por volta das 10h30, roubou os aparelhos do estoque da loja e foi embora do centro comercial. Durante a fuga, os suspeitos bateram o caso usado no crime e foram abordados por policiais militares, que os prenderam.

Os produtos eletrônicos roubados da loja, as armas e o veículo foram apreendidos pelos agentes. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial (Vila Clementino) e ainda estava em apuração no início da noite desta quinta.