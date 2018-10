Datafolha/MG: Zema tem 71% das intenções de voto válidas e Anastasia, 29%

18/10/2018 | 19:40



O candidato do partido Novo, Romeu Zema, tem 71% das intenções de voto válidas no segundo turno da eleição para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18. O senador Antonio Anastasia, do PSDB, aparece com 29%.

Considerando-se os votos totais, Zema tem 58% das preferências, contra 24% do tucano. Brancos e nulos somaram 10%, enquanto indecisos chegaram a 9%.

Este é o primeiro levantamento do Datafolha sobre o segundo turno no Estado, a pedido da Folha de S.Paulo e TV Globo. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Foram entrevistados 1.473 eleitores em 73 municípios entre ontem e hoje. A pesquisa foi registrada no TSE sob o código MG-07552/2018.