Doria tem 53% e França tem 47% por governo de São Paulo

18/10/2018 | 19:18



O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 18, sua primeira pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado de São Paulo. O candidato João Doria, do PSDB, tem 53% da preferência enquanto Márcio França, do PSB, conta com 47%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira, 17, mostrou Doria com 52% e França com 48%, com margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Os dois estão tecnicamente empatados. Nos votos totais, o tucano tem 46% contra 42% do atual governador.