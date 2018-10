Ex-vencedora do BBB, Cida conta que perdeu restante do prêmio após cair em golpe

18/10/2018 | 19:10



Ela foi a primeira mulher a ganhar uma edição do Big Brother Brasil. Em 2004, Cida levou o prêmio, que na época era de 500 mil reais, para casa, e resolveu aproveitar o dinheiro longe dos holofotes. Mas infelizmente, a ex-BBB não teve a oportunidade de desfrutar muito de seu prêmio. No programa Domingo Show, Cida deu declarações revelando o que houve com o seu dinheiro:

- Eu conheci uma pessoa que se dizia assessora e ela pediu para ser fiadora de uma casa para alugar para ela. Aí resumindo tudo, fui fiadora e ela não pagou o aluguel. Aí me colocaram na justiça, fiz um acordo com a proprietária da casa, gastei um dinheirão com a reforma da casa da mulher e o acordo que tínhamos feito era ela tirar meu nome do processo. Gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo na reforma, e ela não tirou. Aí fiz a reforma da casa dela e ela agiu de má fé comigo.

A história foi tão pesada que quase uma semana depois, as revelações dela não param de ser comentadas entre os internautas. Cida fez um desabafo sobre como se sente em relação às pessoas atualmente:

- Hoje em dia as pessoas só pensam em bem material, dinheiro, é claro que a gente tem que ter conforto. Eu perdi minha casa, foi a leilão, eu já não tinha dinheiro pra pagar. A verdade é essa.

A ex-BBB falou que pretendia fazer investimentos e que tinha planos que dependiam daquele dinheiro:

- Foi um investimento que fiz para o futuro dos meus filhos, ainda que o dinheiro acabasse, eu ia ter um imóvel, uma coisa de valor, comprei uma casa para minha irmã, ajudei minha família. Cada um tirou um pouquinho, ia pedindo, se aproveitando da situação e ia ajudando. Só saía, não entrava nada, então não tem como o dinheiro ficar e render.

Ao tentar se justificar, ela conta que talvez isso tenha acontecido devido sua pouca idade e inocência:

- Eu era bem nova e não conhecia o mundo, tudo era novo pra mim. Com fama nunca tive problemas, não me preocupo com o que passei. As pessoas me abraçam, beijam, mandam mensagem, dizem que torceram por mim.