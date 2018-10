Perlla pode sair de A Fazenda solteira

18/10/2018 | 19:10



O clima não esquenta apenas dentro de A Fazenda, não! Fora do programa as coisas andam bem quentes também. Perlla entrou no reality casada com Cássio Castilhol, com quem teve duas filhas, Pérola, de cinco anos de idade, e Pietra, de quatro anos de idade. Mas pelo que o colunista Leo Dias indica, pode ser que a cantora saia do programa solteira.

Parece que o marido da funkeira não está gostando muito do comportamento da esposa no confinamento e nem dos sumiços que Perlla tem com Chulapa. Cássio teria ligado para a mulher do ex-jogador, que está gestante, para falar sobre o que está acontecendo entre os dois confinados.

Além disso, Castilhol estaria sendo cobrado frequentemente por membros da igreja que frequenta, a tomar uma atitude em relação à Perlla. Segundo o colunista, Cássio já apagou todas as fotos que tinha com a funkeira em seu Instagram.