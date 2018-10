David Beckham revela que casamento com Victoria Beckham é complicado: - É sempre um trabalho duro

18/10/2018 | 19:10



David e Victoria Beckham se casaram na Irlanda em 1999, e já negaram alegações de que estariam se separando diversas vezes. O casal, que começou a namorar no início de 1997, tem quatro filhos, Brooklyn Romeo, Cruz e Harper. O último boato, aliás, surgiu no começo do mês de setembro, após Victoria estampar a capa da revista Vogue junto de seus quatro filhos, sem David. Muitos fãs questionaram porque só faltava o pai na edição.

Agora, um pouco mais de um mês depois da polêmica da revista, durante uma prévia da próxima entrevista no programa de televisão australiano The Sunday Project, o ex-jogador de futebol fez uma declaração um tanto quanto preocupante. Ele disse que as coisas se tornam um pouco mais complicadas quando as pessoas estão casadas há muito tempo:

- Quando você está casado há tanto tempo quanto nós é sempre um trabalho duro. Torna-se um pouco mais complicado.

Spice Girls

David não foi o único a dar declarações inusitadas essa semana. Em entrevista ao The Barney's Podcast, Victoria Beckham afirmou que não deixaria sua filha Harper, de sete anos de idade, usar as roupas que ela usava na época em que integrava o grupo Spice Girls:

- Absolutamente não. Ela costuma dizer: Nossa, mamãe, você costumava usar saias muito curtas.

Parece que a modelo andou revirando as fotos antigas e ficou bastante surpresa com o que viu:

- Eu fiquei impressionada com a nudez das roupas, devo dizer.