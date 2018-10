'Me processa!', diz Sonia Abrão após suposta quebra de contrato com Vida Vlatt

18/10/2018 | 19:04



A apresentadora Sonia Abrão comentou a respeito da suposta rescisão de contrato entre a atriz Vida Vlatt, eliminada do reality show A Fazenda recentemente, e a Record TV.

Tudo começou quando o jornalista Felipeh Campos ligou para Vida Vlatt durante as gravações do A Tarde É Sua que foi ao ar na terça-feira, 16. O tema era o abandono de Ana Paula Renault do palco do Programa do Porchat. De acordo com o diretor do A Tarde É Sua, Elias Abrão, a entrevista de Vida à RedeTV! teria deixado a Record TV insatisfeita. Ele se pronunciou por meio de seu Twitter.

"Pedi para colocar a Vida por telefone, ela não sabia que estava 'ao vivo' e contou detalhes do ocorrido no Porchat. A diretoria da Record rompeu o contrato com ela. Pena. A Record TV abriu as portas para ela, e eu fechei", escreveu.

"Infelizmente, por um erro meu, estão rifando a Vida Vlatt. I'm sorry me desculpe, em tradução, Vida. Você vai ser bem-vinda na roda da fofoca."

No programa de quarta-feira, 17, por sua vez, Sonia Abrão fez duras críticas à emissora concorrente e pediu que a culpa pelo ocorrido recaísse sobre seu programa, e não sobre a atriz.

"Puxa vida, por que agora fazer esse tipo de coisa? Briga com o programa A Tarde É Sua, briga com a gente! É o que eu tô falando: Quer? Me processa! É horrível esse tipo de coisa, mas eu prefiro do que sacrificar uma artista da dimensão da Vida por uma coisa que ela não fez", falou.

Em seguida, fez um apelo: "Ela não fez de propósito, não quebrou o regulamento. Foi uma confusão que aconteceu, e, mesmo assim, uma coisa tão pequena. Não dá pra reconsiderar?"

"Espero que reconsiderem porque é uma injustiça. Pensa direito nesse tipo de coisa. Tá bravo? Vem pro lado certo, então, vem com a gente, não com ela. Não sacrifica a Vida porque ela não merece esse tipo de coisa."

Por fim, Sonia ameaçou parar com a cobertura sobre o reality show em seu programa: "Vou falar uma outra coisa pra vocês: é o último dia que nós vamos falar da Fazenda, tá? Não quero que ninguém lá seja prejudicado por nossa causa aqui."

"Tenho um outro amigo lá dentro super visado, super perseguido", disse, em referência ao ex-Polegar Rafael Ilha, de quem é madrinha de sua filha, Laura.

Pouco após surgirem as primeiras notícias sobre o fato, Vida Vlatt publicou um story em seu Instagram com a seguinte mensagem: "Não acreditem em tudo que jogam na internet. Muitos beijos para quem me ama e um beijo para quem não gosta de mim."